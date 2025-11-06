OVIH 7 DELOVA BEOGRADA DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Spisak nije mali, isključenja kreću već od 8 sati
Spisak isključenja struje:
Stari grad
08:30 - 12:30 CARA DUŠANA: 78,55-61, DOBRAČINA: 42-46,56-56A,37-39,45-49, DOSITEJEVA: 36-38,39,43-47A, KNEGINjE LjUBICE: 32-44, SKENDER-BEGOVA: 47A,51-55,59-63A, STRAHINjIĆA BANA: 57-63,67-69,
Palilula
08:00 - 17:00 Naselje BORČA: BOSANSKA: 2-24,1-25, IVANA MILUTINOVIĆA: BB,BB,12,16,20-26,30,15,19,23-23A,27-37, PRVOG MAJA: 42-42A,48,29,49,55, SONjE MARINKOVIĆ: 2-10A,1-29, VALjEVSKOG ODREDA: 22-24,
Savski venac
09:00 - 12:00 TEODORA DRAJZERA: 8-12,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje RIPANj: BELA ZEMLjA: 4A-6,10-12B,18A-30B,34,50,5-7A,13,21,25-31,35A-37,43A,47-59,67, BRĐANSKA: 1, KAPETANA NIKOLE IVANČEVIĆA: BB,20-22,30, PRNjAVOR-PAVIĆEVAC: 4-10,1-3,9,25, PUT ZA GRABOVAC: 10G,28-36,52,70,1-3E,7,15-19,25-37, PUT ZA KALAJDžIĆE: 16-32,9,15-23,27,31-33,37,41, PUT ZA KLENjE: 24-30,34,29, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,2-28A,32,36B,42-46,54-60,64B,70-72,82,86-86B,90B,94-98A,108-108V,1-25,29,33-37G,47,71,77,81, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 98A, PUT ZA TREŠNjU: 2-28,32-34B,1-11,15-19,23,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, SREDNjI PRNjAVOR: 2-4,1-1Ž, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13, ŽEL STANICA KLENjE: bb,
Čukarica
08:30 - 14:00 Naselje ŽARKOVO: SANDžAČKA: 30A-30V,25,
Rakovica
08:30 - 14:00 STEVANA OPAČIĆA: 34-50V, VELIZARA STANKOVIĆA: 7A-7B, Naselje MILjAKOVAC: NIKOLE MARAKOVIĆA: 0,18-20,21-41,
Surčin
08:30 - 13:00 Naselje JAKOVO: BAGREMOVA: 1, BRAĆE KOVAČEVIĆ: 2-16A,7,11-13, BRAĆE RADOMIROVIĆ: 2-8,1-3, BRAĆE RADOVANOVIĆA: 4-14,3,7,11, BRAĆE STUPAR : 4,8-10,14,40,60,1-5,9-11,15,25, BRAĆE ŽIGIĆ: 2-22,1,7,11,15-19,25, BRANISLAVA JOVANOVIĆA: 24,27, NARODNOG HEROJA KAMENOG: 2,1-13, RADE RADIĆA: 4,8-26,34,1-13,17-23, RUŽA: 6,10,5, VOŽDA KARAĐORĐA: 92-110,114-116,126-132,75-159,163-177,185-187,191-193,197,
10:00 - 12:00 PUŠKINOVA: 23A-27A,49A-51A, Naselje SURČIN: IZVORSKA: 12-16,17-19,31, STERIJINA: 66,
Kurir.rs