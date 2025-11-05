Slušaj vest

Svi koji su u popodnevnim i večernjim časovima prošli privatnim ili gradskim prevozom po prestonici, uverili su se da su na ulicama Beograda neverovatne saobraćajne gužve, dok je na pojedinim delovima grada došlo do zagušenja saobraćaja.

Naime, kako se vidi na "naxi-kamerama" u 16 časova najgušće je na Gazeli, gde su se stvorile ogromne kolone vozila, a kako se može videti — vozila mile po putu.

Slična situacija je zabeležena na ulazu u Terazijski tunel, tačnije na Brankovom mostu.

1/5 Vidi galeriju Gužve i popodnevni špic u Beogradu, 5. novembar Foto: Printscreen Naxi kamere

Gužve su primećene i na Autokomandi, ali i na Mostu na Adi.

Popodnevni špic je svakidašnji za Beograd, te se savetuje oprez i strpljenje vozačima.