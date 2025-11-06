Slušaj vest

Muškarac (28) lakše je povređen kada je oboren sa motocikla sinoć u Beogradu.

Udes se dogodio na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, u 20.51 čas, a povređeni je prevezen na VMA.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 103 puta, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astmatičari, kao i onkološki i psihijatrijski pacijenti.

Ne propustiteBeogradOVIH 7 DELOVA BEOGRADA DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Spisak nije mali, isključenja kreću već od 8 sati
0801-shutter.jpg
Beograd3 VELIKA BEOGRADSKA NASELJA BEZ VODE: Zbog neodložnih radova na objektu beogradskog vodovodnog sistema u opštini Čukarica
slavina
BeogradVaše malo i danas nekome značiti sve! Evo kako možete pokazati humanost na delu i spasiti život!
BeogradPOPODNEVNI ŠPIC UZEO MAHA, A OVDE JE "NAJGUŠĆE" Vozila mile po putu, saobraćaj otežan, ove pravce treba izbegavati! (FOTO)
Most Gazela.png