NOĆ U BEOGRADU: Motociklista (28) povrećen u udesu, ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale 103 puta
Muškarac (28) lakše je povređen kada je oboren sa motocikla sinoć u Beogradu.
Udes se dogodio na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, u 20.51 čas, a povređeni je prevezen na VMA.
Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 103 puta, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.
Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, među njima astmatičari, kao i onkološki i psihijatrijski pacijenti.
