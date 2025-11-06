Slušaj vest

Muškarac (28) lakše je povređen kada je oboren sa motocikla sinoć u Beogradu.

Udes se dogodio na uglu ulica Kneza Miloša i Nemanjine, u 20.51 čas, a povređeni je prevezen na VMA.

Ekipe Hitne pomoći tokom noći su intervenisale 103 puta, a od toga je 19 intervencija bilo na javnom mestu.