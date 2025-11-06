Slušaj vest

Radovi se izvode u desnoj saobraćajnoj traci, u Ulici neznanog junaka, na delu od Bulevara kneza Aleksandra Karađorđevića do Crnotravske ulice (gledano u smeru ka Crnotravskoj ulici), pa će se saobraćaj u zoni radova, ulicom Neznanog junaka, odvijati jednosmerno ka Bulevaru kneza Aleksandra Karađorđevića, saopšteno je iz Sekretarijata za javni prevoz.

Tokom izvođenja radova, linije javnog gradskog prevoza će saobraćati na sledeći način:

– trolejbuske linije 40 i 41 i dalje neće funkcionisati, a autobuska linija 41A (Studentski trg – Banjica 2) će u smeru ka Banjici saobraćati na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje na redovnoj trasi trolejbuskih linija, dok će u smeru ka gradu saobraćati na redovnoj trasi trolejbuske linije 41;

– linija 34 će u smeru ka Pere Velimirovića saobraćati trasom: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Pivljanina Baje i dalje redovno, dok će u smeru ka Topčiderskom brdu saobraćati redovno;

– vozila sa linija 59, 78 i 47N će u smeru ka Petlovom brdu, Banjici i Resniku saobraćati na trasi: Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje na redovnim trasama, dok će u suprotnom smeru saobraćati na redovnim trasama (linija 78 u skladu sa radovima u Pariske komune i u funkciji uklanjanja Starog savskog mosta, linija 47N u skladu sa radovima u Ulici 13. oktobra);

– linije 49 i 94 će u smeru ka naselju Stepa Stepanović i Resniku saobraćati na trasi: Teodora Drajzera – Bulevar kneza Aleksandra Karađorđevića – Mihaila Avramovića – Raška – Crnotravska i dalje na redovnim trasama, dok će u smeru ka Banovom brdu i Bloku 45 saobraćati na redovnim trasama, s tim što će umesto stajališta „Bolnica Dragiša Mišović” koristiti stajalište „Bolnica Dragiša Mišović”.

Vozila gradskog prevoza će na izmenjenom delu trasa koristiti sva postojeća stajališta, navodi se u saopštenju.

Kurir.rs/Beograd.rs