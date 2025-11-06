Slušaj vest

Ručno rađen nakit, unikatne šolje, slike, heklani program, torbe i još mnogo toga očekuje posetioce na „Bazaru zanatstva”, manifestaciji posvećenoj promociji ručnog rada, autorskog dizajna i kreativnosti.

Vreme je da na pijaci „Stari Merkator” posetioci uživaju i u lepoti rukotvorina i tako podrže talentovane zanatlije i umetnike. Ovo je idealna prilika za otkrivanje jedinstvenih, kvalitetnih i ručno rađenih proizvoda.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradGSP U OVOM DELU BEOGRADA OD DANAS MENJA TRASE, POČELA FAZA 2: Promenjen režim rada linija javnog prevoza zbog radova u Ulici neznanog junaka
GSP 1.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Motociklista (28) povrećen u udesu, ekipe Hitne pomoći tokom noći intervenisale 103 puta
IMG_20250509_221126.jpg
BeogradOVIH 7 DELOVA BEOGRADA DANAS ĆE BITI BEZ STRUJE: Spisak nije mali, isključenja kreću već od 8 sati
0801-shutter.jpg
BeogradNICALI SU U BEOGRADU 60-IH KAO DANAS KAFIĆI, A SADAŠNJOJ DECI UOPŠTE NIJE JASNO ŠTA JE TO! I čemu služi! A kad su uveli i pitu od višanja, to je bila pomama
Red restoranu
Beograd8 DNEVNIH I JEDNA NOĆNA LINIJA MENJAJU TRASE: Zbog radova promena režima rada gradskog prevoza
autobus ,gradski prevoz ,saobraćaj