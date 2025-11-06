Tokom predstojećeg vikenda, 8 i 9. novembra, na pijaci Stari Merkator biće održan „Bazar zanatstva” od 8 do 16 časova, saopšteno je iz JKP-a „Beogradske pijace”.
BAZAR ZANATSTVA NA PIJACI STARI MERKATOR: Za vikend veliki izbor ručno rađenog nakita, unikatne šolje, slike, heklani program, torbe...
Ručno rađen nakit, unikatne šolje, slike, heklani program, torbe i još mnogo toga očekuje posetioce na „Bazaru zanatstva”, manifestaciji posvećenoj promociji ručnog rada, autorskog dizajna i kreativnosti.
Vreme je da na pijaci „Stari Merkator” posetioci uživaju i u lepoti rukotvorina i tako podrže talentovane zanatlije i umetnike. Ovo je idealna prilika za otkrivanje jedinstvenih, kvalitetnih i ručno rađenih proizvoda.
