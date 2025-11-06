Slušaj vest

Turistička organizacija Beograda predstavlja našu prestonicu na Svetskom sajmu turizma „World Travel Market 2025” (WTM) u Londonu, najznačajnijem mestu susreta turističke privrede na globalnom planu, saopšteno je iz Turističke organizacije Beograd.

Na Sajmu će biti predstavljena celokupna turistička ponuda Beograda, zatim novine u sezoni 25/26, kulturni, sportski, turistički sadržaji, kao i događaji sa akcentom na nastupajuću izložbu EXPO 27.

Tokom trajanja sajma WTM biće održan veliki broj poslovnih sastanaka sa predstavnicima inostranih kompanija koje posluju u oblasti turizma, turoperatorima, kao i stranim novinarima i influenserima u cilju što boljeg prezentovanja Beograda na turističkoj mapi.

Na zajedničkom štandu, pored Beograda predstaviće se i turističke organizacije Vojvodine, Novog Sada, Zapadne Srbije, Kraljeva i Novog Pazara, brojne turističke agencije i hoteli, Er Srbija, Skijališta Srbije i EXPO 2027.