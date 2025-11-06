Velike gužve su trenutno širom Beograda. Gazela i Pančevački most su zakrčeni, dok se na Brankovom mostu formiraju kolone ka centru. Gužve su na Autokomandi i Slaviji, a Takovska ulica delimično je blokirana.
velike gužve u gradu
SAOBRAĆAJNI KOLAPS U GOTOVO CELOM BEOGRADU! Popodnevni špic u prestonici, mnoge saobraćajnice zakrčene - evo koje tačke su NAJKRITIČNIJE
Slušaj vest
U Beogradu su ovog popodneva prisutne ozbiljne saobraćajne gužve na glavnim mostovima i ključnim saobraćajnicama. Na Gazeli su formirane velike kolone u oba smera, dok vozila iz pravca Novog Beograda prema Autokomandi napreduju naročito sporo.
Pančevački most je takođe zakrčen u smeru ka gradu.
Gužva na Brankovom mostu Foto: Naxi kamere printscreen
Na Brankovom mostu formiraju se zastojevi ka Zelenom Vencu, dok se u suprotnom smeru, ka Novom Beogradu, saobraćaj odvija bez većih poteškoća.
Pojačan intenzitet saobraćaja primećuje se i na Autokomandi i Slaviji. Na Savskom trgu i kod Bogoslovije trenutno nema dužih zadržavanja, kao ni na raskrsnici kod TC Ušće.
Gužva na Gazeli Foto: Naxi kamere printscreen
Saobraćaj je otežan u Takovskoj ulici, koja je delimično blokirana, kao i na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši