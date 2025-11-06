Slušaj vest

U Beogradu su ovog popodneva prisutne ozbiljne saobraćajne gužve na glavnim mostovima i ključnim saobraćajnicama. Na Gazeli su formirane velike kolone u oba smera, dok vozila iz pravca Novog Beograda prema Autokomandi napreduju naročito sporo.

Pančevački most je takođe zakrčen u smeru ka gradu.

Snimak ekrana 2025-11-06 163325.jpg
Gužva na Brankovom mostu Foto: Naxi kamere printscreen

Na Brankovom mostu formiraju se zastojevi ka Zelenom Vencu, dok se u suprotnom smeru, ka Novom Beogradu, saobraćaj odvija bez većih poteškoća.

Pojačan intenzitet saobraćaja primećuje se i na Autokomandi i Slaviji. Na Savskom trgu i kod Bogoslovije trenutno nema dužih zadržavanja, kao ni na raskrsnici kod TC Ušće.

Snimak ekrana 2025-11-06 163453.jpg
Gužva na Gazeli Foto: Naxi kamere printscreen

Saobraćaj je otežan u Takovskoj ulici, koja je delimično blokirana, kao i na raskrsnici Takovske i Bulevara kralja Aleksandra.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradNEDELJA VEČE, A SVUDA ŠPIC kakvo je stanje u saobraćaju u Beogradu: Haos na Gazeli, ali i na ovim mestima! Koristite alternativu (FOTO)
Screenshot 2025-11-02 173820.png
SrbijaIZMENJEN REŽIM SAOBRAĆAJA NA BROJNIM DEONICAMA ZBOG RADOVA NA PUTU: Oglasio se AMSS, ovo su važne informacije za vozače
profimedia0855789352.jpg
SrbijaSAOBRAĆAJNI KOLAPS U CENTRU PRIJEPOLJA: Zbog rekonstrukcije najprometnijeg puta nastao haos, evo šta je jedini spas (FOTO)
Prijepolje
Beograd(MAPA) NA MOTO-PUTU SE KOLONAMA NE VIDI KRAJ, ZAKRČENJA NA SVE STRANE Pogledajte gde su najveće gužve u Beogradu: Petak paralisao mostove i glavne saobraćajnice
spic.jpg