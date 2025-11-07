ISKLJUČENJA U ŠEST BEOGRADSKIH OPŠTINA: Detaljan spisak ko će sve danas biti bez struje
EDB Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima šest beogradskih opština.
Spisak isključenja struje:
Zvezdara 08:30 - 14:00 KULINA BANA: 10,20,24,23, STAN SREMČEVIĆA: 15-17,19, ULCINjSKA: 2-6,1,5,15, VOJISLAVA ILIĆA: BB,67-69,99A-101A,
Voždovac 08:30 - 14:00 JASENIČKA: 20-22,7-25, KRALjA OSTOJE: 6-26, RADA NEIMARA: 73, STRUMIČKA: 90-100, UMČARSKA: 1-9, VOJISLAVA ILIĆA: 88-88,
Čukarica 09:30 - 13:00 ENDIJA VORHOLA: 6, VALjEVSKA: 6-10,
Rakovica 08:30 - 14:00 ALANA TJURINGA: 4-6,12-14,5-11, ARHITEKTE ILKIĆA: 4-16,3-5,9-13,17-21, DARJE KOROPKINE: 8-10,14-16,5-15, DELFE IVANjIĆ: 4-14, GUSLARA PERUNA: 14A,39-51,55-57, IGNjATA BAJLONIJA: 2-8,1-7, KEISUKE OBA: 6,10,1-11, LEKSA SAIČIĆA: 4-8,1-5,9-11, MIHAILA IVANjIKOVA: 2-10,5-11, OLIV KING: 4-12,20,24-26,13-23, PATRIJARHA DIMITRIJA: 24, PATRIJARHA JOANIKIJA: 71-71G,75G-79G, VOJVODE DRAŠKA POPOVIĆA: 4-6,10-10,14,1,5-7,11, Naselje BEOGRAD: MILjAKOVAČKA: 10-12,16-16A,22-26,30-30A,25-27V, MILjAKOVAČKI VINOGRADI: 34-38,1A-5,9,13,17-19,23-27A,31-35A,39-45, MILjAKOVAČKO BRDO: 6-10,14,18-22,34-40,3,7-7G,11,19-23,69,
Surčin 08:30 - 17:00 Naselje BOLjEVCI: ALEKSE SIMIĆA: 2-12,1-15, SAVE ŠUMANOVIĆA: 24-28,32,36-38,42-48,23-29,35-51, ULICA MIRA: 266-308,312-314,322-324,328,334-342,376-382,213-223,227-243,247-257, Naselje JAKOVO: ARMIJSKA: 2-6,10-12,16-18,22-30,34,5,19,25, BALKANSKA: 2-108,114,1-49,53-57,65-69,75-75,85,93, BOLjEVAČKA: bb,14,18-136A,23-91,95-117,121-147, BORISLAVA PEKIĆA: 6,3,15, BRAĆE ĐORĐEVIĆ: 2-4,12,16,20,24-30,34-40,44-46,52-56,21, BRAĆE GRKOVIĆ: 12-32,38,42-44,60-62,82-84,92,3-5,11-25a,31,35-39,45-47,57-59,63,69-75,79,85,89, BRAĆE PANIĆ: 2-66,1-53, BRAĆE PUTNIKOVIĆ: bb,bb,BB,bb,bb,16a,2-40,44-50,54,58,62-68,76,82,88-92,11-19,25,31,41-47,55,59,77-81, BRAĆE STOJANOVIĆ: 15,21A,35, BRAĆE VITOMIROVIĆ: 12,58-70C,17,77-85,89-97, ĐORĐA RADOVIĆA: 26-28,15-35, LEDINE: 2-4, LIPOVAČKA: 2-8, MILEUSNIĆA: 2-6,12,1-9, OSLOBOĐENjA: 2-80,98,1-97, PALIH BORACA: 14-34,38,42-48,21-41,49-61, PRILIVAK: 2-26,78A,1-3,7-15, PROLETERSKA: 2-24,1-19, PROTE STAMATOVIĆA: 14-82,15-85, SAVSKA: 2A,6-12,18-26,30-46,52,56-56A,62-68,74-146,1-11,19-29,33-37,41-51,55-103, SEDMOG AVGUSTA : 2-10,14-18,1-17,23-29, SEOSKE PARTIZANSKE STRAŽE: 2-16,28-30,36,7-9,17-19b,25-27,33, VELIMIRA MANIĆA : 2-16,1-3A,9-15, VUJKOVAČKA: 2,3-13,
Lazarevac 08:00 - 17:00 Opština Ljig:Naseljeno mesto Šutci zaseok Mlin.
Lazarevac 08:00 - 15:00 Opština Ljig: naseljeno mesto Gukoš zaseok Bele stene.