Povodom obeležavanja velikog jubileja 200 godina postojanja Osnovne škole „Vuk Karadžić“ u Ripnju, danas je upriličena proslava kojoj su prisustvovali gradska sekretarka za obrazovanje i dečju zaštitu Aleksandra Čamagić, predsednica Gradske opštine Voždovac Bojana Jakšić, članica Veća za obrazovanje Snežana Petronijević, funkcioneri Opštine, predstavnici MZ „Ripanj“, kao i direktori voždovačkih osnovnih škola.

Brojne zvanice pre početka programa pozdravio je direktor Škole Predrag Dimić, izrazivši zahvalnost saradnicima na posvećenosti, učenicima na trudu, radu i zajedništvu, roditeljima, Sekretarijatu i Opštini na snažnoj podršci da ova škola kao stub znanja, vaspitanja i razvoja nastavi dalje istim putem, putem uspeha.

Dimić je učenicima dodelio nagrade za postignute uspehe u različitim sekcijama i poželeo im još mnogo priznanja u budućem školovanju.

Okupljenima se, zatim, obratila predsednica Opštine Bojana Jakšić, čestitajući učenicima, nastavnicima i roditeljima dva veka postojanja i rada Škole.

„Dve stotine godina ova škola sija u srcu našeg Ripnja kao najlepši svetionik znanja. Odavde su potekla dva predsednika Srpske akademije nauka i umetnosti Velibor Gligorić i Milan Đ. Milićević kojim se Ripanjci najviše ponose ali i hiljade lekara, inženjera, umetnika, radnika i preduzetnika, koji su svoje prve korake ka uspehu napravili upravo u ovim klupama, sledeći put koji je zacrtao i sam Vuk Karadžić, čije ime sa ponosom izgovaramo.

Opština Voždovac prepoznaje ulogu i značaj ove škole. Naša posvećenost obrazovanju je na prvom mestu jer znamo da je ulaganje u školu najbolja investicija u budućnost. Nastavićemo da radimo na poboljšanju uslova rada, na modernizaciji nastave i na stvaranju okruženja u kome će se talenat i trud ceniti i nagrađivati.

Neka nam ovih 200 godina bude podstrek! Neka nam snaga prošlosti da vetar u leđa da gradimo još bolju i svetliju budućnost. Srećan vam veliki jubilej“, poručila je predsednica Jakšić.