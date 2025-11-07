Slušaj vest

Komisija Vlade Srbije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava odobrila je zapošljavanje na neodređeno vreme za još 1.200 ljudi u 17 predškolskih ustanova u Beogradu, koji nisu imali stalan radni odnos, mediji prenose pisanje Tanjuga.

Stalan posao će dobiti uglavnom vaspitači i deo tehničkog i pomoćnog osoblja, koji su imali ugovore o privremeno povremenim poslovima - rekao je predsednik Saveza samostalnih sindikata Beograda Dragan Todorović.

On je istakao da je to zajednički uspeh sindikata i Ministarstva finansija.

- Zahvaljujem Ministarstvu finansija na tome što su prepoznali problem i omogućili nesmetan rad predškolskih ustanova - rekao je Todorović.

