Slušaj vest

Građani koji žele nekome da pomognu i danas dobrovoljno daju krv, to mogu da urade ovde.

  • Palilula, Borča, Retail Park Stop Shop, autobus 10-14 časova
  • Rakovica, Vidikovac, Crkva Svetog Preobraženja Gospodnjeg, autobus 9-14 časova

Takođe, krv možete svakodnevno dati na Institutu za transfuziju krvi Srbije u Ulici Svetog Save 39 i to radnim danima od 7 do 19 časova i vikendom i praznicima od 8 do 15 časova.

Davalac krvi može biti svaka zdrava, odrasla osoba, starosti od 18-65 godina kod koje se lekarskim pregledom i proverom krvne slike, odnosno nivoa hemoglobina, utvrdi da davanje krvi neće ugroziti ni nju, niti osobu kojoj bi se ta krv primenila.

Kurir.rs

Ne propustiteBeogradStalan posao za još 1.200 radnika u predškolskim ustanovama u Beogradu
Majka vodi dete u vrtić
BeogradVELIKI JUBILEJ 200 GODINA POSTOJANJA OŠ "VUK KARADŽIĆ" U RIPNJU: Meštani se okupili da podrže važan događaj, deca pokazala umeće, nastavnici ponosni
Proslava povodom 200 godina škole u Ripnju
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Jedna osoba povređena u udesu
Hitna pomoć
BeogradISKLJUČENJA U ŠEST BEOGRADSKIH OPŠTINA: Detaljan spisak ko će sve danas biti bez struje
screenshot-20240510-094341.jpg