KAKO RADE PIJACE, TRŽNI CENTRI, APOTEKE, POŠTE ZA DAN PRIMIRJA! Detaljno radno vreme za 11. novembar: Evo da li je parking besplatan i sve što TREBA DA ZNATE!
Neradni dan za Dan primirja u Prvom svetskom ratu biće u utorak, 11. novembra. Kakvo će biti radno vreme prodavnica, tržnih centara, apoteka, po kom režimu će radi gradski prevoz, da li će parking u gradu biti besplatan...
Donosimo vam kompletan spisak, sve što treba da znate o radnom vremenu tokom ovog neradnog dana.
Tokom obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu, svi tržni centri radiće po uobičajenom radnom vremenu. Prema tome, moći ćete da šopingujete, možda čak i lakše nego inače, jer će mnogi koliko večeras ili sutra otputovati na produženi vikend, pa gužve neće biti velike.
Očekuje da će radno vreme većine tržnih centara u Beogradu biti od 10 do 22 časova.
Banke neće raditi
Banke tokom ovog državnog praznika banke neće raditi, dakle u banku možete u ponedeljak, pa u sredu.
Škole i vrtići
Tokom prazničnih dana neće raditi ni škole, ni vrtići. U sredu se sve vraća na staro.
Takođe, tokom Dana primirja biće prvi školski raspust koji će trajati praktično od ovog vikenda. Prema tome, ovaj prvi i mini raspust počinje 8. i završava se 12. novembra, kada se đaci vraćaju u klupe. To će biti jedina pauza koju će đaci u Srbiji imati do kraja ove godine i početka drugog polugodišta.
Beo Zoo Vrt radi regularno
Beo Zoo Vrt u Beogradu otvoren je za posetioce tokom prvomajskih praznika, a radno vreme je od 9 do 17 časova.
Radno vreme pijaca
Sve pijace koje se nalaze u sistemu JKP "Beogradske pijace" u utorak, 11. novembra 2025. godine, na dan državnog praznika — Dan primirja u Prvom svetskom ratu, radiće uobičajeno:
- Zelene pijace radiće u periodu od 6 do 19 časova
- Pijaca "Palilula" radiće u periodu od 7 do 21 čas
- Pijaca cveća "Krnjača" i OTC Beogradski buvljak - Miljakovac radiće po svom ustaljenom režimu rada, od 8 do 19 časova
- Pijaca "Dušanovac", prodaja robe iz vozila, radiće od 19 do 6 časova
Radno vreme garaža i parkinga u okviru pijaca
Garaže i parking prostori za korisnike i posetioce pijaca tokom praznika radiće po ustaljenom režimu.
- Pijaca Palilula: 00 do 24 časa
- Pijaca Zeleni venac: od 06 do 21 čas
- Pijaca Zemun: od 00 do 24 časa
- Pijaca Dušanovac: od 08 do 19 časova
- Pijaca Stari Merkator: od 00 do 24 časa
- Pijaca Banjica: od 06 do 21 čas
Parkiranje besplatno u utorak
JKP "Parking servis" Beograd u utorak, 11. novembra 2024. godine neće kontrolisati i naplaćivati parkiranje u zoniranim delovima grada zbog obeležavanja Dana primirja u Prvom svetskom ratu. U utorak će biti zatvoreni i šalteri za rad sa strankama u ulicama Takovska 31, Mileševska 51 i Milutina Milankovića 134g.
Sve javne garaže, posebna parkirališta i kompleks "Međunarodni terminal" na dan praznika biće neprekidno otvoreni i radiće po uobičajenom sistemu naplate, kao i Služba za eksploataciju vozila.
Od srede, 12. novembra, naplata i kontrola parkiranja u zoniranim delovima grada, kao i svi šalteri Korisničkog servisa, radiće po uobičajenom radnom vremenu.
Taksi službe
Što se taksija tiče, vožnja će se već od ponedeljka od 22 časova u naplaćivati po skupljoj tarifi, a potom isto u utorak 11. novembra, jer je to zvanično neradni dan i državni praznik, a po pravilu, tada važi skuplja tarifa. U sredu je uobičajen dan, pa tako i tarifa.
Inače, prema aktuelnom cenovniku, start je 320 dinara, u prvoj tarifi cena po kilometru je 105 dinara, u drugoj 135 dinara, a u trećoj 210 dinara.
Pekare
One po pravilu za praznike imaju najšarenije radno vreme, a sve zavisi od samog gazde. Očekivano je da većina 11. novembra za Dan primirja neće raditi.
Apoteke
Većina državnih apoteka će u utorak biti zatvorena.
Međutim, dežurne apoteke radiće neprekidno 24 sata, baš kao i mnoge privatne apotekarske ustanove.
Pošte
Na državni praznik Dan primirja u Prvom svetskom ratu, u utorak 11. novembra 2025. godine, radiće dežurne pošte u Beogradu, Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu i svim većim gradovima i pošte na graničnim i administrativnim prelazima – 61 pošta u celoj zemlji.
Pošte na graničnim prelazima Batrovci, Sremska Rača, Horgoš i Čukarka i pošte na administrativnim prelazima Jarinje i Brnjak radiće nepromenjeno – non-stop. Pošta na graničnom prelazu Gradina dežuraće od 7 do 18.30 časova.
Beogradska Glavna pošta u Takovskoj 2 radiće od 8 do 21.30 časova. U Beogradu, radiće pošte u tržnim centrima, pošte u "Univereksport" objektima i druge dežurne pošte.
Otvorene će biti i pošte u tržnim centrima u Pančevu i Kragujevcu, pošte u "Univereksport" objektima u Beogradu, Novom Sadu i okolini, Zrenjaninu i Somboru, pošte u "Roda" objektima u Kragujevcu, Sremskoj Mitrovici i Šapcu. Dežuraće pošta na Zlatiboru i druge pošte u gradovima širom Srbije.
Javni gradski prevoz — red vožnje
Na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama za vreme ovog državnog praznika biće primenjen red vožnje za nedelju.
Servisni centar 11-0-11
Servisni centar Beograda koji radi pozivanjem broja 11-0-11 radiće neprekidno, tako da bilo koji komunalni problem da imate i tokom prazničnih dana, to možete i da prijavite.
Benzinske stanice
Benzinske pumpe u vreme državnog praznika, na državnim putevima prvog i drugog reda i opštinskim putevima na teritoriji Beograda, radiće 24 časa, a ostale benzinske stanice u gradu radiće najmanje od 6 do 20 časova, prenosi Beoinfo.
Kurir.rs/Blic