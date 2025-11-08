Slušaj vest

Jedna osoba je teže i dve su lakše povređene u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 19.57 sati u Požeškoj ulici kod Šumarskog fakulteta teško je povređen mladić (19), dok je drugi mladić (20) koji je bilo u vozilu lakše povređen. Oni su prevezeni u Urgentni centar.

Žena (37) lakše je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.02 sati kod zgrade BIGZ-a, dok je muškarac koji je bio učesnik saobraćajne nezgode koja se na Autokomandi, kod skretanja za Južni bulevar, dogodila u 21.17 sati odbio lekarsku pomoć.

Hitna pomoć imala je tokom noći 122 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu.