Slušaj vest

Jedna osoba je teže i dve su lakše povređene u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom protekle noći u Beogradu.

U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u 19.57 sati u Požeškoj ulici kod Šumarskog fakulteta teško je povređen mladić (19), dok je drugi mladić (20) koji je bilo u vozilu lakše povređen. Oni su prevezeni u Urgentni centar.

Žena (37) lakše je povređena u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u 19.02 sati kod zgrade BIGZ-a, dok je muškarac koji je bio učesnik saobraćajne nezgode koja se na Autokomandi, kod skretanja za Južni bulevar, dogodila u 21.17 sati odbio lekarsku pomoć.

Hitna pomoć imala je tokom noći 122 intervencije, od kojih je 18 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, a na javnom mestu najviše intervencija bilo je zbog alkoholisanih osoba i psihijatrijskih slučajeva.

Ne propustiteHronikaPOGINUO VOZAČ KOJI JE "RENOOM" SLETEO S PUTA I UDARIO U DRVO! Epilog teške nesreće kod Elemira: Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt
Hitna pomoć
HronikaTEŠKA NESREĆA KOD ELEMIRA, VOZAČ RENOA NE DAJE ZNAKE ŽIVOTA: Automobil sleteo s puta, ekipa Hitne pomoći na licu mesta (FOTO)
hitna pomoć
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA ZRENJANINSKOM PUTU: Žena leži bez svesti, građani pokušavaju da je reanimiraju! Muškarac teško povređen
Hitna pomoć kreće na teren
HronikaTRAKTOR UDARIO DETE (6) Užas u Beogradu
1000036186.jpg