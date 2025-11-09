Slušaj vest

U teškoj nesreći koja se dogodila na Obrenovačkom drumu, poginuo je vozač automobila koji se sudario sa autobusom. Osmoro ljudi je povređeno. Hitna je na licu mesta intervenisala sa tri ekipe.

Najviše intervencija lekari Hitne imali su zbog pijanih.

U Zemunu, rano jutros, došlo je i do saobraćajne nesreće kada je automobil sleteo s puta u blizini Ugrinovačke ulice. Povređeni je prevezen privatnim kolima do najbliže zdravstvene ustanove.

Noć koja je iza nas bila je posebno teška za astmatičare i srčane bolesnike.