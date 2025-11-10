Za danas su planirani radovi na opštini Stari grad, u najstrožem centru Beograda.
NAJSTROŽI CENTAR BEOGRADA DANAS BEZ VODE: Spremite zalihe, radovi traju do 18 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Stari grad, u ponedeljak, 10. novembra 2025. godine, od 8.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Trga Republike (od Čika Ljubine do Kolarčeve ulice).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je auto-cisterna. Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
