DELOVI OVIH 5 OPŠTINA DANAS SU BEZ STRUJE: Isključenja počinju od 8.30 sati
Spisak isključenja struje
Palilula
08:30 - 14:00 27 MARTA: 56-58, ILIJE GARAŠANINA: BB,BB,43-53A, KARNEDžIJEVA: 2,3, MIROČKA: 2-6,3-5, STARINE NOVAKA: 6A, Naselje BEOGRAD: KRALjICE MARIJE: 8,
Savski venac
08:30 - 10:30 BRAĆE KRSMANOVIĆA: 22,25,
Voždovac
08:30 - 14:00 BAGREMOVA: 1, VOJVODE STEPE: 454-456,460-474,471-497, Naselje KUMODRAŽ: DONjA: 1B,15-19, GUNjAK: bb,2-20,1-21A, IZLETNIČKA: 2-22,1-25E/7, JABUKOVA: 2-6A,1-5, JUŽNA: 2-12A,1, KRUŽNA: 2-28,46,1-17, MAJSKA: 16-24,21-35A, MALENA: 1, POLjANE: 2-6,1-7, POTOK: 10-12, PRAVA: 2-14,1-17, SOKAČE: 2-12,1-13,17, SREDNjA: 2-4,8,12-24,3-21, STARA: 2-12,1-5A,11-23, STEPENIČKA: 2-10,14-24,30-34,40-44A,1-33,37-45A, ŽITNA: 14A-26,9-15,
Voždovac
09:00 - 17:00 Naselje RIPANj: BELA ZEMLjA: 4A-6,10-12B,18A-30B,34,50,5-7A,13,21,25-31,35A-37,43A,47-59,67, BRĐANSKA: 1, KAPETANA NIKOLE IVANČEVIĆA: BB,20-22,30, PRNjAVOR-PAVIĆEVAC: 4-10,1-3,9,25, PUT ZA GRABOVAC: 10G,28-36,52,70,1-3E,7,15-19,25-37, PUT ZA KALAJDžIĆE: 16-32,9,15-23,27,31-33,37,41, PUT ZA KLENjE: 24-30,34,29, PUT ZA KOVANLUK: 2-12,16,22,28,1-5,11-13, PUT ZA PAVIĆEVAC: bb,2-28A,32,36B,42-46,54-60,64B,70-72,82,86-86B,90B,94-98A,108-108V,1-25,29,33-37G,47,71,77,81, PUT ZA PAVIĆEVAC 1 DEO: 98A, PUT ZA TREŠNjU: 2-28,32-34B,1-11,15-19,23,27A-35,39-47,53-55A, PUT ZA TREŠNjU 1 DEO: 30, SREDNjI PRNjAVOR: 2-4,1-1Ž, STANOJLOVIĆA KRAJ: 2-6,1A-13, ŽEL STANICA KLENjE: bb,
Novi Beograd
08:30 - 10:30 BRODARSKA: BB,BB,82A,88-90A,7, SAVSKI NASIP: bb,
Lazarevac
08:00 - 17:00 Opština Ljig: Naseljeno mesto Šutci zaseok Mlin.
Kurir.rs