Dve osobe lakše su povređene u dve saobraćajne nezgode koje su se tokom noći dogodile u Beogradu, rečeno je jutros iz gradske službe Hitne pomoći.
Dve povređene osobe prevezene su na dalju dijagnostiku, rekli su iz te službe za Radio-televiziju Srbije.
Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 115 intervencija, od čega 18 na javnim mestima, a posebno su istakli povećan broj poziva zbog maloletnih alkoholisanih osoba, između 13 i 16 godina.
Najviše poziva Hitnoj pomoći uputili su hronični bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom i plućnim bolestima.
