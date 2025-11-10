Slušaj vest

Dve povređene osobe prevezene su na dalju dijagnostiku, rekli su iz te službe za Radio-televiziju Srbije.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 115 intervencija, od čega 18 na javnim mestima, a posebno su istakli povećan broj poziva zbog maloletnih alkoholisanih osoba, između 13 i 16 godina.

Najviše poziva Hitnoj pomoći uputili su hronični bolesnici sa povišenim krvnim pritiskom i plućnim bolestima.

Kurir.rs/Beta

