Čučković je za televiziju Pink rekao i da postoji ideja da se na tom mestu napravi muzej između dve stanice budućeg beogradskog metroa.

Dodao je i da bi, prema trenutnim planovima, na Trgu Republike trebalo da se ukrštaju linije 1 i 3 beogradskog metroa, a da je trenutna ideja da njihove stanice budu napravljene kod obližnjeg Studentskog trga i Tržnog centra "Staklenac".

U koridoru koji bi spajao dve stanice, kako je dodao, bio bi izložen taj istorijski materijal.

Gradski menadžer je kao primer naveo garažu u Vlajkovićevoj ulici, pored Doma Narodne skupštine, gde je pronađen vodovod iz rimskog perioda, koji će biti sačuvan.

"Mi ćemo sva naša (arheološka) nalazišta sačuvati. I negde po atinskom i solunskom scenariju, napravićemo od toga turističku atrakciju", naveo je Čučković.

Arheolozi su ranije govorili da je prostor Studentskog trga predstavljao središte antičkog rimskog grada, te da bi tu mogle da budu pronađene razne građevine iz tog perioda, ali i iz perioda Osmanskog carstva.