U sedmici koja prethodi Danu primirja u Prvom svetskom ratu, 5. novembra 2025. godine na Austrougarskom vojnom groblju u okviru Novog groblja u Beogradu, održan je komemorativni skup na kome je odata pošta austrougarskim vojnicima koji su nastradali u borbama za Beograd tokom 1. Svetskog rata, kao i svim žrtvama Velikog rata. Na komemoraciji, za čiju organizaciju je ove godine bila zadužena Kancelarija izaslanstva odbrane Republike Mađarske, prisutnima su se obratili ambasadori Austrije, Mađarske i Češke Republike, kao i predstavnik Austrijskog crnog krstsa, a samom činu su prisustvovali predstavnici izaslanstava odbrane Austrije, Mađarske, Nemačke, SAD, Belgije, Velike Britanije, Francuske, Kanade, Italije, Poljske, Češke, Slovačke i dr.