ODRŽANA TRADICIONALNA KOMEMORACIJA NA AUSTROUGARSKOM VOJNOM GROBLjU POSVEĆENA SVIM ŽRTVAMA VELIKOG RATA
U sedmici koja prethodi Danu primirja u Prvom svetskom ratu, 5. novembra 2025. godine na Austrougarskom vojnom groblju u okviru Novog groblja u Beogradu, održan je komemorativni skup na kome je odata pošta austrougarskim vojnicima koji su nastradali u borbama za Beograd tokom 1. Svetskog rata, kao i svim žrtvama Velikog rata. Na komemoraciji, za čiju organizaciju je ove godine bila zadužena Kancelarija izaslanstva odbrane Republike Mađarske, prisutnima su se obratili ambasadori Austrije, Mađarske i Češke Republike, kao i predstavnik Austrijskog crnog krstsa, a samom činu su prisustvovali predstavnici izaslanstava odbrane Austrije, Mađarske, Nemačke, SAD, Belgije, Velike Britanije, Francuske, Kanade, Italije, Poljske, Češke, Slovačke i dr.
Vence su položili i predstavnici Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i vojske Srbije. Molitva posvećena svim žrtvama Velikog rata je održana na nemačkom, mađarskom i srpskom jeziku, nakon čega je usledila ceremonija polaganja venaca. Izgradnja Austrougarskog vojnog groblja je završena 1933. godine. Na groblju je sahrarnjeno 260 austrougarskih vojnika poginulih u borbama oko Beograda i 460 vojnika preminulih u ratnom zarobljeništvu 1914 – 1915. godine.
