U nedelju 2. novembra održan je još jedan izuzetno posećen tematski obilazak Novog groblja pod nazivom “Bardovi srpskog glumišta”. Posetioci su imali prilike da naprave izlet u svet pozorišnih i filmskih iluzija. Podsetili smo se priča o životima velikih glumačkih legendi počevši od onih sa čijim ulogama smo se saživljavali i identifikovali do onih o kojima smo saznavali iz istorije pozorišta i filma, ili preko velikih priča i anegdota koje su pratile njihove živote. Podsećanjem na velike glumce i glumice, njihove značajne filmske i pozorišne uloge, mnogobrojni posetioci su proštali kroz istoriju naše pozorišne i filmske umetnosti, spajajući devetnaesti i dvadeset prvi vek. Oni najuporniji su imali prilike da čuju intrigantne priče o legendarne glumici koju su zbog njene lepote, ali i talenta nazvali „srpska Sara Bernar“, potom glumice koja je na vrhuncu slave, između karijere u Holivudu i ljubavi, izabrala ljubav, zatim čuvene „Gospođe Ministarke“, kao i našeg vrhunskog glumca koji je iz dna duše mrzeo glumu. Setili smo se i onih čije replike i danas žive, ali i mnogih drugih koji su činili i čine naš život bogatijim.