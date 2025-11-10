Slušaj vest

U subotu, 1. novembra 2025. godine obeleženo je 107 godina od oslobođenja Beograda u 1. Svetskom ratu, polaganjem venaca na Srpsku kosturnicu i spomenik braniocima Beograda 1914-1918. godine, na Novom groblju u Beogradu. Vence su položili , zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović, državani sekretar u Ministarstvu za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić, predstavnici Ministrstva odbrane i vojske Srbije, kao članovi više udruženja za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije.

Ovaj datum se obeležava u znak sećanja na Prvu armiju srpske vojske i njenog komandanta Vojvodu Petra Bojovića. Trupe pod komandom Vojvode Petra Bojovića uspele su da 1918.godine, za svega mesec i po dana od proboja Solunskog fronta, oslobode celu tadašnju Srbiju i 1. novembra umarširaju u prestonicu Srbije.

Srpska kosturnica i spomenik braniocima Beograda (1914-1918) izgrađena je 1931. godine po projektu ruskog arhitekte Romana Verhovskog, na inicijativu Udruženja rezervnih ratnih oficira i ratnika, uz podršku beogradske opštine. U kosturnici ispod spomenika su smešteni posmrtni ostaci su 3.259 identifikovanih i 1.074 neidentifikovana vojnika poginulih za vreme balkanskih i u prvom svetskom ratu.

Spomenik težine 2.780 kg, izliven od legure bronze, bakra, kalaja i cinka, po dimenzijama je bio najveći u našoj Kraljevini. Spomenik nad kosturnicom osvećen je na Dan Primirja, 11 novembra 1931. godine Na osvećenju je prisustvovao kralj Aleksandar i druge istaknute državne i vojne zvanice.

Na Novom groblju obeleženo je 107 godina od oslobođenja Beograda Izvor: JKP Beogradska groblja