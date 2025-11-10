NA NOVOM GROBLjU OBELEŽNO 110 GODINA OD SMRTI VOJISLAVA VOJE TANKOSIĆA, MAJORA SRPSKE KRALjEVSKE VOJSKE I ČETNIČKOG VOJVODE
2.11.2025. godine prigodnom ceremonijom obeleženo je 110 godina od smrti Vojislava Voje Tankosića. Major srpske vojske, vojvoda i nacionalni radnik, jedan od osnivača Crne Ruke, Vojislav Voja Tankosić–Vojvoda Tankosić, završio je šest razreda Druge gimnazije u Beogradu, a potom nižu Vojnu akademiju i višu školu Vojne akademije. Stekao je poverenje generala Jovana Atanackovića i Dr. Milorada Gođevca, koji su organizovali oružani rad pomoću četa u Staroj Srbiji. U svojstvu člana četničke organizacije, Vojislav Tankosić je upućen 1903-1904. godine u Skoplje, Bitolj i Solun, gde je radio na organizovanju četničkih akcija u Makedoniji. Pomogao je vođama martovskih demonstracija 1903. da pobegnu čamcima na zemunsku stranu. Učestvovao je u zaveri protiv kralja Aleksandra Obrenovića u Majskom prevratu 1903. godine. Tankosić je važio za, jednog od najodvažnijih, četničkih vojvoda i za odličnog strelca. U rano proleće učestvovao je u bici na Čelopeku 1905. godine sa četom vojvode Savatija. Bio je, do oslobođenja Stare Srbije i Makedonije, jedan od glavnih ratnika i revolucionara na jugu. Godine 1907-1908, u vreme aneksione krize, sakupljao je komitske čete u Ćupriji. Nakon ubistva princa Franca Ferdinanda 1914. godine, uhapšen je i stavljen na sud, kao podstrekač, ali je pušten na slobodu, kad je baron Vladimir Gizl fon Gizlingen napustio Beograd. Vojislav Tanskosić je, uz vojvodu Jovana Babunskog, po izbijanju Prvog svetskog rata, komandovao Dobrovoljačkim odredom u Beogradu i aktivno učestvovao u odbrani Beograda.
Kao komandant Rudničkog dobrovoljačkog odreda, borio se na Drini, Loznici, Krupnju, Mačkovom Kamenu. Od posledica ranjavanja, na Igrištu kod Velikog Popovića, umro je 2. novembra 1915. godine, u Trsteniku. Njegovi vojnici su ga odneli i tajno sahranili na Trsteničkom groblju, ali su Austrijanci, ipak, uspeli da ga pronađu, otkopaju, i nakon utvrđivanja identiteta, slikaju leš, kako bi uverili javnost, da je, ipak, mrtav. Uz sliku groba i leša, objavljen je i tekst koji sadrži obaveštenje, kako je „došao kraj Voji Tankosiću“.
Posmrtne ostatke Vojislava Tankosića, koje je na tajnom mestu u Trsteničkom groblju sahranio jedan od meštana, prenela je i sahranila na beogradskom Novom groblju 1923. godine njegova majka Milja uz pomoć Udruženja srpskih četnika. Danas posmrtni ostaci Vojislava Tankosića počivaju u parceli broj 4, grobnica broj 6 – III.
