2.11.2025. godine prigodnom ceremonijom obeleženo je 110 godina od smrti Vojislava Voje Tankosića. Major srpske vojske, vojvoda i nacionalni radnik, jedan od osnivača Crne Ruke, Vojislav Voja Tankosić–Vojvoda Tankosić, završio je šest razreda Druge gimnazije u Beogradu, a potom nižu Vojnu akademiju i višu školu Vojne akademije. Stekao je poverenje generala Jovana Atanackovića i Dr. Milorada Gođevca, koji su organizovali oružani rad pomoću četa u Staroj Srbiji. U svojstvu člana četničke organizacije, Vojislav Tankosić je upućen 1903-1904. godine u Skoplje, Bitolj i Solun, gde je radio na organizovanju četničkih akcija u Makedoniji. Pomogao je vođama martovskih demonstracija 1903. da pobegnu čamcima na zemunsku stranu. Učestvovao je u zaveri protiv kralja Aleksandra Obrenovića u Majskom prevratu 1903. godine. Tankosić je važio za, jednog od najodvažnijih, četničkih vojvoda i za odličnog strelca. U rano proleće učestvovao je u bici na Čelopeku 1905. godine sa četom vojvode Savatija. Bio je, do oslobođenja Stare Srbije i Makedonije, jedan od glavnih ratnika i revolucionara na jugu. Godine 1907-1908, u vreme aneksione krize, sakupljao je komitske čete u Ćupriji. Nakon ubistva princa Franca Ferdinanda 1914. godine, uhapšen je i stavljen na sud, kao podstrekač, ali je pušten na slobodu, kad je baron Vladimir Gizl fon Gizlingen napustio Beograd. Vojislav Tanskosić je, uz vojvodu Jovana Babunskog, po izbijanju Prvog svetskog rata, komandovao Dobrovoljačkim odredom u Beogradu i aktivno učestvovao u odbrani Beograda.