NA ITALIJANSKOM VOJNOM GROBLJU OBELEŽEN 4. NOVEMBAR DAN NACIONALNOG JEDINSTVA I DAN ORUŽANIH SNAGA ITALIJE
4. novembra 2025 godine - povodom Dana oružanih snaga Italije, na Italijanskom vojnom groblju u okviru Novog groblja organizovana je svečana komemoracija u znak sećanja na italijanske borce stradale u Velikom ratu, kao i na sve žrtve 1. Svetskog rata i drugih sukoba, uz prisustvo diplomatskih i predstavnika vojnih izaslanstava u Beogradu, nadležnih ministarstava i grada Beograda. Pored italijanskog ambasadora u Beogradu, prisutni su bili i izaslanici odbrane zemalja učesnica Prvog svetskog rata, a vence su položili i predstavnici Ministrstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, kao i predstavnici udruženja koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova od 1912 do 1918. godine. Prisutni su takođe položili vence kod Srpske kosturnice branilaca Beograda 1914-1918. godine.
Italijansko vojno groblje se nalazi na jugozapadnoj strani Novog groblja, prema današnjoj ulici Svetog Nikole. Groblje je osvećeno 1928. godine, kada je Beogradska opština ustupila mesto za njegovo formiranje. Italijansko vojno groblje je ograđeno masivnom ogradom od betona i kovanog gvožđa. Na groblje se ulazi kroz dve simetrično postavljene kapije, iz ulice Svetog Nikole i sa Novog groblja. U okviru ovog prostora saranjeni su italijanski dobrovoljci poginuli u Prvom svetskom ratu, a groblje je definitivno uređeno 1931. godine.
