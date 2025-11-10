4. novembra 2025 godine - povodom Dana oružanih snaga Italije, na Italijanskom vojnom groblju u okviru Novog groblja organizovana je svečana komemoracija u znak sećanja na italijanske borce stradale u Velikom ratu, kao i na sve žrtve 1. Svetskog rata i drugih sukoba, uz prisustvo diplomatskih i predstavnika vojnih izaslanstava u Beogradu, nadležnih ministarstava i grada Beograda. Pored italijanskog ambasadora u Beogradu, prisutni su bili i izaslanici odbrane zemalja učesnica Prvog svetskog rata, a vence su položili i predstavnici Ministrstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić, kao i predstavnici udruženja koja neguju tradicije oslobodilačkih ratova od 1912 do 1918. godine. Prisutni su takođe položili vence kod Srpske kosturnice branilaca Beograda 1914-1918. godine.