Beograd
NEMA ŽIVE DUŠE NA ULICAMA: Beograđani danas odmaraju, gradski prevoz vozi po redu vožnje za nedelju (foto)
Slušaj vest
Srbija obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a kako je danas neradan dan na ulicama Beograda nema uobičajene gužve.
Jutarnji špic je danas izostao, te su sve ulice prohodne i nema zadržavanja. Kako se može videti na Naxi kamerama, mali broj vozila je trenutno na ulicama prestonice.
Saobraćaj u Beogradu Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Vidi galeriju
Red vožnje
Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu najavio je da će danas, 11. novembra, zbog obeležavanja državnog praznika - Dana primirja u Prvom svetskom ratu, biti izmenjen red vožnje javnog saobraćaja koji će biti usklađen sa rasporedom za nedelju.
Ovaj red vožnje važiće na svim gradskim, prigradskim i lokalnim linijama.
Reaguj
Komentariši