Srbija obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu, a kako je danas neradan dan na ulicama Beograda nema uobičajene gužve.

Jutarnji špic je danas izostao, te su sve ulice prohodne i nema zadržavanja. Kako se može videti na Naxi kamerama, mali broj vozila je trenutno na ulicama prestonice.

Red vožnje

Sekretarijat za javni prevoz u Beogradu najavio je da će danas, 11. novembra, zbog obeležavanja državnog praznika - Dana primirja u Prvom svetskom ratu, biti izmenjen red vožnje javnog saobraćaja koji će biti usklađen sa rasporedom za nedelju.