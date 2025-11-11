Slušaj vest

Prve hijene su stigle 2018. godine, i to pegave hijene.

"Kada pričamo o životinjama, ne treba ih se plašiti, već ih treba poštovati. Hijene su drugačije od onoga što mi poznajemo o njima. Vrlo su porodične, simpatične, umiljate. Ženke su te koje vode čopor, mnogo su dominantnije, jače i agresivnije", izjavio je Kristijan Ovari iz Zoo vrta.

On dalje objašnjava da su hijene izuzetni lovci, da ih nikako ne treba potcenjivati, i da su timski igrači.

"Imaju izuzetno jak ujed, mogu da zdrobe ljudsku lobanju, a hijene su poznate po svom specifičnom smehu, koji je odgovor na uzbuđenje ili nervozu koju osete" rekao je on.

Kristijan Ovarije je dalje objašnjavao o njihovoj ishrani, da radnici moraju biti oprezni da se ne prejedu, jer ove životinje vole da pojedu veću količinu hrane odjednom.

"Sve naše životinje razmišljaju stomakom, a mi vodimo računa da kvalitetno jedu. Ovde ne moraju biti strvinari, i te kako dobijaju lepe porcije hrane", zaključio je on.

