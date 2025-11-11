Slušaj vest

Kod Ekonomskog fakulteta, na uglu Kameničke i Ulice Gavrila Principa, stare trošne kuće, u kojima živi oko 50 porodica. Lokali u prizemlju većinom su napušteni.

Projektom je predviđeno da upravo na tom mestu bude početak tunela, odnosno dve odvojene tunelske cevi. Zato će kuće biti srušene, a vlasnici obeštećeni kao pri eksproprijaciji zemljišta za izgradnju metroa i Beograda na vodi, kažu nadležni u Gradu.

"S obzirom na to da će radovi krenuti iz Bulevara despota Stefana, imamo kompletnu 2026. i 2027. godinu da se ovaj eksproprijacioni proces završi u skladu sa zakonom i da ljudi mogu da nađu adekvatan novi stambeni prostor u skladu sa onim što će dobiti kao sredstva. Naš je cilj da niko ne ode odavde nezadovoljan", kaže Miroslav Čučković, gradski menadžer.

Radovi na tunelu dugom dva kilometra, prvo će početi u Bulevaru despota Stefana, u blizini MUP-a. Tu je ulica najšira i osim gasne stanice, nema objekata koji bi morali da ruše.

Ipak, pre nego što posebna TBM mašina krene pod zemlju, moraće da budu urađeni pripremni radovi, odnosno izmeštene sve podzemne instalacije poput vodovodnih, kanalizacionih, elektroenergetskih i telekomunikacionih.

Radovi bi mogli da traju godinu i po dana

Projekat za te radove je napravljen, a u Institutu "Jaroslav Černi" kažu da bi radovi mogli da počnu uskoro i da traju godinu i po dana. Za to vreme biće urađena planska, studijska i tehnička dokumentacija budućeg tunela.

"Da bi se racionalno izgradilo, napravićemo paralelan proces izrade planske i tehničke dokumentacije do kraja, znači korekcija plana i u skladu sa tim planom aktuelizacija projekta, dobijanje građevinskih dozvola. U međuvremenu je već urađeno istraživanje terena, napravljeni su geotehnički elaborati i sve drugo što je potrebno", objašnjava Dejan Divac iz Instituta za vodoprivredu "Jaroslav Černi".

Prilikom projektovanja, u obzir su morali da se uzmu postojeći i budući podzemni objekti.

"Radi se o starom kolektoru Terzijskom, izgrađenom pre više od sto godina, a radi se i o budućem kolektoru koji treba da poveže Hitnu pomoć i Venizelosovu. Mi smo morali da idemo ispod ta dva kolektora. Sa druge strane, u parku, tako gde izlazi tunel, se nalazi metro linija, pa smo tu morali iznad metro linije da izađemo na površinu parka. Vrlo je komplikovano bilo da sve to uklopimo", dodaje Divac.

Zbog toga će se kopati 40 metara ispod zemlje. Plan je da tunel bude završen do 2030. godine, da poveže savsku i dunavsku padinu i da čak 30 linija javnog gradskog prevoza sa Trga Republike, iz Makedonske i Bulevara despota Stefana bude preusmereno na tunel.