NE VIDI SE PRST PRED OKOM! Spustila se OPASNA MAGLA u ovom delu Srbije, kolovozi mokri a VIDLJIVOST SMANJENA: Vozite OPREZNO! (VIDEO)
Jaka magla se spustila na auto-put Miloš Veliki.
Naime, kako se može videti na snimku Instagram stranice "192_rs", uz pad temperature spustila se večeras i magla te se ne vidi prst pred okom!
Uz to su i klizavi kolovozi!
Vozačima se savetuje oprezna vožnja zbog smanjenje vidljivosti puta!
