Jaka magla se spustila na auto-put Miloš Veliki. 

Naime, kako se može videti na snimku Instagram stranice "192_rs", uz pad temperature spustila se večeras i magla te se ne vidi prst pred okom! 

Uz to su i klizavi kolovozi!

Vozačima se savetuje oprezna vožnja zbog smanjenje vidljivosti puta!

Kurir.rs

