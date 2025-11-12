Ekipa Hitne pomoći intervenisala je rano jutros, u 4.45, u Mirijevu zbog požara u Ulici Dušana Radovića broj 4.
POŽAR U MIRIJEVU, MUŠKARAC (45) BORI SE ZA ŽIVOT: U teškom stanju prevezen na reanimaciju
Na lokaciji je zatečen muškarac 1980. godište bez svesti koji je davao znake života.
On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar (UC) na reanimaciju.
