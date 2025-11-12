Slušaj vest

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je rano jutros, u 4.45, u Mirijevu zbog požara u Ulici Dušana Radovića broj 4.

Na lokaciji je zatečen muškarac 1980. godište bez svesti koji je davao znake života.

On je kolima Hitne pomoći prevezen u Urgentni centar (UC) na reanimaciju.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteBeogradPLANUO STAN U MIRIJEVU Buktinja na poslednjem spratu zgrade, na terenu veliki broj vatrogasaca
whatsapp-image-20240817-at-8.21.32-pm.jpg
BeogradIZBIO POŽAR U MIRIJEVU: Vatra zahvatila krov većeg objekta, u toku je intervencija vatrogasaca
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
BeogradPOŽAR U MIRIJEVU: Planulo u napuštenom objektu, nad naseljem se vio gust dim
WhatsApp Image 2025-02-13 at 1.25.27 PM.jpeg
BeogradGORI VRTIĆ U MIRIJEVU: Eksplodirao bojler! Na licu mesta dva vatrogasna vozila
whatsapp-image-20240817-at-8.21.34-pm-1.jpg
Hronika"ZAPALIO SAM RESTORAN U MIRIJEVU JER NISU HTELI DA ME SLUŽE" Priznao da je izazvao požar, čeka ga godinu i po dana zatvora!
vatrogasci01-news1-nenad-kostic-copy.jpg