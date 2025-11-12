Slušaj vest

Protekle noći u Beogradu dogodile su se dve saobraćajne nesreće te požar u Mirijevu, a osobe koje su u njima lakše povređene prevezene su u Urgentni centar, rečeno je u Hitnoj pomoći.

Tokom noći, lekarske ekipe su intervenisale 121 put, od čega je 14 intervencija bilo na javnim mestima.

Za savet telefonom javljali su se hronični bolesnici, rečeno je u beogradskoj službi Hitne pomoći.

Kurir.rs/Beta

