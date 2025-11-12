PROZORI POPUCALI, MUŠKARCU SE BORE ZA ŽIVOT Prve slike požara u Mirijevu - Kurir na licu mesta: Ovo su poslednje informacije
Ekipa Hitne pomoći intervenisala je rano jutros, u 4.45, u Mirijevu zbog požara u Ulici Dušana Radovića broj 4.
Na lokaciji je zatečen muškarac 1980. godište bez svesti koji je davao znake života, a novinar Kurir televizije Pavle Ivković izveštavao je sa lica mesta.
- Noćar u 4:45h Hitna pomoć je dobila informaciju da je u jednoj kući na Mirijevu sinoć izbio požar. Prem aposlednjim informacijama, muškarac star 45 godina zaspao je sa upaljenom cigaretom koja je izazvala požar, a on je kolima Hitne pomoći prevezen na Urgentni cetar na reanimaciju, a po poslednjim informacijama on je u teškom stanju - kaže novinar.
Ivković dodaje da se čini kao da je došlo i do detonacije:
- Policija je na licu mesta i čeka se još jedan uviđaj. Deluje da je bilo i detonacije jer su svi prozori popucali. Jedan prozor su skinuli iz štokova i ostavili kako bi izneli neke stvari. Oko kuće se i dalje oseća dim iako su vatrogasne ekipe u rekordnom roku stigle na lic emesta i obuzdale požar. Komšije ništa nisu čule, a mi imamo informacije da u polovini kuće živi ovaj gospodin koji je u teškom stanju, kao podstanar.
Ivković dodaje da se na Voždovcu zapalio automobil marke Mecedes, a pored njega izgorelo je i još 4 automobila.
