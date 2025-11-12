Slušaj vest

Ekipa Hitne pomoći intervenisala je rano jutros, u 4.45, u Mirijevu zbog požara u Ulici Dušana Radovića broj 4.

Na lokaciji je zatečen muškarac 1980. godište bez svesti koji je davao znake života, a novinar Kurir televizije Pavle Ivković izveštavao je sa lica mesta.

Foto: Kurir Televizija

- Noćar u 4:45h Hitna pomoć je dobila informaciju da je u jednoj kući na Mirijevu sinoć izbio požar. Prem aposlednjim informacijama, muškarac star 45 godina zaspao je sa upaljenom cigaretom koja je izazvala požar, a on je kolima Hitne pomoći prevezen na Urgentni cetar na reanimaciju, a po poslednjim informacijama on je u teškom stanju - kaže novinar.

Kurir na licu mesta požara u Mirijevu: Ovo su poslednje informacije

Ivković dodaje da se čini kao da je došlo i do detonacije:

- Policija je na licu mesta i čeka se još jedan uviđaj. Deluje da je bilo i detonacije jer su svi prozori popucali. Jedan prozor su skinuli iz štokova i ostavili kako bi izneli neke stvari. Oko kuće se i dalje oseća dim iako su vatrogasne ekipe u rekordnom roku stigle na lic emesta i obuzdale požar. Komšije ništa nisu čule, a mi imamo informacije da u polovini kuće živi ovaj gospodin koji je u teškom stanju, kao podstanar.

Foto: Kurir Televizija

Ivković dodaje da se na Voždovcu zapalio automobil marke Mecedes, a pored njega izgorelo je i još 4 automobila.

