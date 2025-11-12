Slušaj vest

U Ulici Indire Gandi na Voždovcu jutros oko 4 sata NN muškarac zapalio je automobil "mercedes" koji je bio parkiran.

Nezvanično, od njega su planula još četiri automobila.

Vatrogasci su uspeli da lokalizuju požar da se ne širi na dalje objekte.

Policija će obaviti razgovor sa vlasnikom skupocenog vozila kako bi dobila više informacija o motivu.

U požaru nije bilo povređenih, a načinjena je veća materijalna šteta.

Kako se saznaje, kamere su snimile muškarca koji iz kantice poliva auto i pali ga. Zatim, beži.

O slučaju je obavešteno i nadležno tužilaštvo.