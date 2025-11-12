Slušaj vest

Kako saznajemo, povređeni je izvučen iz požara, a navodno je zaspao s cigaretom u ustima.

Ima opekotine po rukama i licu, a opečeni su mu i disajni putevi. Bio je pospan i usporen.

Foto: Kurir Televizija

Odmah je zbrinut, u toku je dalja dijagnostika.

Podsetimo, ekipa Hitne pomoći intervenisala je rano jutros, u 4.45, u Mirijevu zbog požara u Ulici Dušana Radovića broj 4.

Zatečen je muškarac (45) bez svesti koji je davao znake života.