DANAS BEZ STRUJE I STROGI CENTAR BEOGRADA: Pogledajte spisak ulica, radovi u delovima 9 opština
Spisak isključenja struje u Beogradu:
Stari grad
08:30 - 14:00 DESPOTA ĐURĐA: 16-16, DUBROVAČKA: 8-8A,12-22A,32,44, DUNAVSKA: BB,5-11,15-17, KAPETAN-MIŠINA: 30,34,25-35,41-43, KNIĆANINOVA: 4,1, MILORADA GAVRILOVIĆA: 2,8,12-22,1,5-7, SIBINjANIN JANKA: 1, SKENDER-BEGOVA: 12-14,16,22-26,17,23-25,29-33,39,47, SOLUNSKA: 18A-20,17-17,21, VISOKOG STEVANA: 38,44-46,56-62,29-31F/8,35-37,
Palilula
15:00 - 20:00 VILINE VODE: BB,BB,BB,BB,
Voždovac
08:30 - 14:00 PORODICE NIKOLIĆ: 2,6-12,20A,44,1-7,11-13,19-23B,31,37-39, PORODICE PETKOVIĆ: 8-14,24,28,5-11, ZMAJA OGNjENOG VUKA: 50,58, Naselje JAJINCI: ANE DOBEŠ: 2-34,1-5Ž,9-35, CICE KALUŠEVIĆ: 6-14A,1-7,13-15, DR NENADA PARENTE: 16, DRAGANA MAUZERA: 20-30,21-23, DRAGINjE RADOVANOVIĆ: 2-12A,16-34,1-15, JOVANA GAJGERA: 13-15, LjUBICE JANKOVIĆ: 34,31, MILKE BOSNIĆ: 2-24,36-38,1-29, MILUTINA MILjKOVIĆA: 40V,50A-54F,58-60,15A-29, MISIJE HALIJARD: 2,6-16,20,9-11L,17-21, OLGE JOJIĆ: 2-8,1-31, PORODICE SPASOJEVIĆ: 13, RADOVANA ĆOSIĆA: 2-14,18-28,1-3A,9-11,15-21, STANOJA MILUTINOVIĆA: 1, STOJANA LjUBIĆA: 12-32,36-38,42-46,74B-80V,1A-5A,9-27V,67V,77B, VOJE RADIĆA: 16,20-34,40-54A,58-62A,13-23,27-45,49,59, VUKOSAVE OLjAČA: 23dž, ZORICE BOŽOVIĆ: 2-20,26-28,1-17,
09:00 - 15:00 Naselje BELI POTOK: BULEVAR PATRIJARHA GERMANA: 22,98,11-17,69,73-77, KRUŽNI PUT: 1-5, ZMAJA OD AVALE: BB,2A-12A,16,20-22G,26A,38,1-7,13A,23-29,61-61V, Naselje PINOSAVA: OPARIĆKA: 18-20B,1B-3D,7-17,21-25,31-33A, Naselje SELO RAKOVICA: GLEDIĆKA: 6A,1-1B,5-7A, JAVORSKA: 2-20,3,9B-9V, LUGOMIRSKA: 26,1B, REKOVAČKA: 2,26,32-34,50,31,39-39E,43-45,59A-59C, ŽARKA SAVIĆA: 2-12,16,24,60-64,1B-3V,17L-19V,23,31-31B,39-47,57-59C,73-75, ŽRNOVSKA: 4B-6B,5D,21,
Rakovica
09:00 - 15:00 Naselje SELO RAKOVICA: KRUŽNI PUT: 5b-5E,
Novi Beograd
09:00 - 15:00 PARISKE KOMUNE: BB,22-22D,
08:30 - 13:30 BULEVAR MIHAJLA PUPINA (Bulevar Lenjina): BB,BB,kamera MUP,1-9,15,31-33,45-67,85-91, MILENTIJA POPOVIĆA: 2-14A,
Zemun
09:30 - 14:00 Naselje BATAJNICA: DRAGE MIHAJLOVIĆA: 60-80,55-79, IRIŠKA: 2-22,26,30-40,1-29, KRALjA STEFANA TOMAŠA : 2-4,8,18-32,38,1-57,63-65, POSAVSKA: 2-2C,6-44,1-31,35-35A, VOJAČKA: 30-44A,48-88,96-102,
Grocka
09:00 - 11:00 Naselje VINČA: BEOGRADSKA: 204, RADMILE VUKIČEVIĆ: 52,60-62V,70,74,80,19,27-29,33-37,43-45,
Surčin
09:00 - 13:00 Naselje DOBANOVCI: SESTARA RADOVANOVIĆ: 2-14,1-27,
Lazarevac
08:00 - 14:00 Vreoci, zaseok prema restoranu Radičević
