Svi posetioci pijace „ Blok 44 ” imaće priliku da, pored svežeg voća i povrća, pazare domaće proizvode pripremljene po tradicionalnoj recepturi. Raznovrsnu ponudu, osim zdravih i kvalitetnih namirnica, činiće i širok asortiman ajvara, ukusnih i zdravih zimskih salata, kompota, pekmeza, sirupa, suvog voća, sokova, meda, vina, rakija, kao i mnogi drugi autentični specijaliteti.

Inače, posebnost pijace „Blok 44” predstavlja jedina specijalizovana organska pijaca u Beogradu, koja već 15 godina postoji i radi vikendom, na kojoj naši sugrađani kupuju povrće, voće, hladno ceđena ulja, žitarice, razne vrste brašna od registrovanih organskih proizvođača.

Organizacijom „Karavana zimnice”, JKP „Beogradske pijace” već deceniju pokazuje da u svakom segmentu brine o potrebama savremenog potrošača i da predstavlja značajnu kariku u plasmanu autentičnih domaćih proizvoda. Karavani zimnice organizuju se svakog vikenda na drugoj pijaci koja posluje u sastavu preduzeća, kako bi tradicionalna zimnica pripremljena od visokokvalitetnog i lokalno gajenog povrća i voća bila dostupna sugrađanima u svim delovima grada.