Manifestacija "Drugi dani Ermitaža" biće održana 17. novembra u Ruskom domu u Beogradu gde će biti predstavljena izložba "Petar Veliki i Srbija", koju organizuje ruski muzej Ermitaž, i kompanija "Gasprom njeft", uz podršku Ministarstva kulture Srbije.

Izložba će biti otvorena za posetioce od 18. novembra do 30. januara i biće propraćena predavanjima o rusko-srpskim istorijskim vezama.

"To je priča o prvom ruskom caru za čije su vladavine odnosi između srpskog i ruskog naroda dosegli jedan novi nivo. Posebna pažnja biće posvećena srpskim saborcima Petra Velikog, admiralu Matiji Zmajeviću, diplomati Savi Vladislaviću Raguzinskom, vojskovođi Mihajlu Miloradoviću i drugima", naveli su organizatori.

U okviru Dana Ermitaža 20. novembra, projekat kompanije "Gasprom" premijerno će prikazati dokumentarno-igrani film "Кatarina Velika" posvećen ruskoj carici Кatarini II, kao i filmove "Petar Veliki. Poslednji car i prvi imperator" i "Imperatorke".

Umetničke kopije portreta vojskovođa i državnika Ruske imperije srpskoga porekla čiji originali čine deo kolekcije Ermitaža biće izloženi u Narodnom muzeju Srbije. Program drugih Dana Ermitaža u Srbiji dostupan je na sajtu daniermitaza.rs.