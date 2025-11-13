Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Tri osobe povređene u tri saobraćajne nesreće
Slušaj vest
Tri osobe lakše su povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.
Jedna povređena osoba prevezena je u KBC Zvezdara, dok su druge dve zbrinute na licu mesta.
Ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 111 intervencija, od čega je 18 bilo na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Tokom noći pomoć su najčešće tražili hronični bolesnici, pre svega astmatičari.
Reaguj
Komentariši