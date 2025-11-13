Slušaj vest

Tri osobe lakše su povrede u tri saobraćajne nesreće koje su se dogodile tokom noći u Beogradu.

Jedna povređena osoba prevezena je u KBC Zvezdara, dok su druge dve zbrinute na licu mesta.

Ekipe Hitne pomoći imale su ukupno 111 intervencija, od čega je 18 bilo na javnim mestima, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.

Tokom noći pomoć su najčešće tražili hronični bolesnici, pre svega astmatičari.

Ne propustiteBeogradKARAVAN ZIMNICE ZA VIKEND STIŽE NA PIJACU U BLOKU 44! Izobilje specijaliteta - ajvar, šarene salate, kompoti, pekmezi, sirupi, suvo voće...
11182.jpg
BeogradDANI ERMITAŽA PONOVO U SRBIJI: Izložba će biti otvorena od 18. novembra do 30. januara
ruski-dom.jpg
BeogradDANAS BEZ STRUJE I STROGI CENTAR BEOGRADA: Pogledajte spisak ulica, radovi u delovima 9 opština
utičnica
BeogradZASPAO S CIGARETOM U USTIMA? Detalji požara u Mirijevu: Kurir saznaje stanje povređenog muškarca
Sequence 01.01_27_47_14.Still004.jpg