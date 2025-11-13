Slušaj vest

Autobuske linije 3A, 49 i 94 saobraćaju izmenjenom trasom zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u Bulevaru vojvode Mišića, saopštili su iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).

Izmene važe na deonici od raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla, i trajaće od danas do 20. novembra.

Kako su naveli iz GSP-a, jutros je na beogradske ulice izašlo ukupno 1.463 vozila javnog prevoza.

