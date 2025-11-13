Beograd
KOLAPS U BEOGRADU, KOLONE VOZILA NA MOSTOVIMA, GUŽVA I KOD AUTOKOMADNE: Jutarnji špic usporio Beograđane, ovo su najkritičnije tačke (foto)
Slušaj vest
Jutarnji špic je u punom jeku, te je saobraćaj na svim glavnim saobraćajnicama u Beogradu usporen.
Veliki broj vozila je kod Autokomande, a kolona je i na Gazeli. Saobraćaj je usporen na mostovima u pravcu grada, a gužve ima i prilazima centru.
Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Vidi galeriju
3 autobuske linije saobraćaju izmenjenom trasom
Autobuske linije 3A, 49 i 94 saobraćaju izmenjenom trasom zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u Bulevaru vojvode Mišića, saopštili su iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).
Izmene važe na deonici od raskrsnice sa Topčiderskom ulicom do raskrsnice sa Bulevarom patrijarha Pavla, i trajaće od danas do 20. novembra.
Reaguj
Komentariši