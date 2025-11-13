Slušaj vest

Jutarnji špic je u punom jeku, te je saobraćaj na svim glavnim saobraćajnicama u Beogradu usporen.

Veliki broj vozila je kod Autokomande, a kolona je i na Gazeli. Saobraćaj je usporen na mostovima u pravcu grada, a gužve ima i prilazima centru.

3 autobuske linije saobraćaju izmenjenom trasom

Autobuske linije 3A, 49 i 94 saobraćaju izmenjenom trasom zbog radova na redovnom održavanju kolovoza u Bulevaru vojvode Mišića, saopštili su iz Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP).