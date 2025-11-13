Na teren je izašlo 12 vatrogasaca, sa vozilima i dizalicom.
Beograd
POŽAR NA KROVU GLAVNE POŠTE U BEOGRADU: Građani i zaposleni odmah evakuisani! Hitna pomoć i vatrogasci na terenu
Slušaj vest
Na krovu Glavne pošte u Takovskoj ulici, u centru Beograda došlo je do požara.
Na teren je izašlo 12 vatrogasaca, sa vozilima i dizalicom, a ispred se nalazi i ekipa Hitne pomoći.
Požar je lokalizovan.
U Hitnoj kažu da im je samo prijavljen požar, ali da još nemaju informacije ekipa sa terena.
Veći broj građana koji su se u tom trenutku nalazili unutra, kao i zaposleni, izašli su napolje.
(Kurir.rs/Blic)
Reaguj
Komentariši