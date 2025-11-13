Slušaj vest

Na krovu Glavne pošte u Takovskoj ulici, u centru Beograda došlo je do požara.

Na teren je izašlo 12 vatrogasaca, sa vozilima i dizalicom, a ispred se nalazi i ekipa Hitne pomoći.

Požar je lokalizovan.

U Hitnoj kažu da im je samo prijavljen požar, ali da još nemaju informacije ekipa sa terena.

Veći broj građana koji su se u tom trenutku nalazili unutra, kao i zaposleni, izašli su napolje.

