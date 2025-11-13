Slušaj vest

Na krovu Glavne pošte u Takovskoj ulici u Beograd došlo je danas do požara nakon što se, kako saznajemo, zapalila klima na krovu zgrade. Požar je brzo ugašen i veće štete nema, kao ni povređenih.

Požar je prijavljen oko 14 sati i na teren je odmah izašlo 12 vatrogasaca sa vozilima i dizalicom. Oni su su efikasno i brzo lokalizovali manji požar koji je buknuo nakon što se zapalio klima uređaj.

Tokom lokalizacije zaposleni su napustili zgradu radi bezbednosti, ali su se nakon što je požar ugašen vratili u zgradu.