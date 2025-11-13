12 vatrogasaca-spasilaca došlo nakon dojave da je buknuo požar na krovu zgrade u centru Beograda
Beograd
UGAŠEN POŽAR NA KROVU GLAVNE POŠTE U BEOGRADU: Evo šta se zapalilo, vatrogasci brzo reagovali! (foto)
Na krovu Glavne pošte u Takovskoj ulici u Beograd došlo je danas do požara nakon što se, kako saznajemo, zapalila klima na krovu zgrade. Požar je brzo ugašen i veće štete nema, kao ni povređenih.
Požar je prijavljen oko 14 sati i na teren je odmah izašlo 12 vatrogasaca sa vozilima i dizalicom. Oni su su efikasno i brzo lokalizovali manji požar koji je buknuo nakon što se zapalio klima uređaj.
Požar uspešno lokalizovan na krovu zgrade Foto: Kurir
Tokom lokalizacije zaposleni su napustili zgradu radi bezbednosti, ali su se nakon što je požar ugašen vratili u zgradu.
- Sve je pod kontrolom, nema panike, niti veće štete. Najvažnije je da niko nije povređen. Vatsrogasci su bili brzi i sve je završeno kako treba - rekao nam je izvpr.
