Na krovu Glavne pošte u Takovskoj ulici u Beograd došlo je danas do požara nakon što se, kako saznajemo, zapalila klima na krovu zgrade. Požar je brzo ugašen i veće štete nema, kao ni povređenih.

Požar je prijavljen oko 14 sati i na teren je odmah izašlo 12 vatrogasaca sa vozilima i dizalicom. Oni su su efikasno i brzo lokalizovali manji požar koji je buknuo nakon što se zapalio klima uređaj.

Požar uspešno lokalizovan na krovu zgrade Foto: Kurir

Tokom lokalizacije zaposleni su napustili zgradu radi bezbednosti, ali su se nakon što je požar ugašen vratili u zgradu. 

- Sve je pod kontrolom, nema panike, niti veće štete. Najvažnije je da niko nije povređen. Vatsrogasci su bili brzi i sve je završeno kako treba - rekao nam je izvpr.

