Beograd
KRKLJANAC NA MOSTOVIMA: Pogledajte kakve su gužve u popodnevnom špicu u Beogradu! OVE ulice, gde je uvek haos, SADA SU PROHODNE (FOTO)
Slušaj vest
Kao i svakog drugog radnog dana, između 16 i 17 časova kreće saobraćajni špic u Beogradu. Tako je i danas.
Uobičajeno je za glavni grad da su najveće gužve na mostovima.
Na Gazeli je, naravno, krkljanac!
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Standardno, tu je najveća gužva, sa obe strane...
Strpljenje vam je preko potrebno i ako vozite preko Pančevca.
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Tek za nijansu manji kolaps je na Mostu na Adi.
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Međutim, u ulicama u kojima je najčešće "pakleno" u ovo vreme, danas nije - pogledajte kako izgledaju Nemanjina i Takovska (jedan smer u kome je moguće ići). Prohodne su...
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Foto: Printscreen/Naxi Kamere
Reaguj
Komentariši