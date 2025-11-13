Slušaj vest

Kao i svakog drugog radnog dana, između 16 i 17 časova kreće saobraćajni špic u Beogradu. Tako je i danas.

Uobičajeno je za glavni grad da su najveće gužve na mostovima.

Na Gazeli je, naravno, krkljanac!

Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Standardno, tu je najveća gužva, sa obe strane...

Strpljenje vam je preko potrebno i ako vozite preko Pančevca.

Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Tek za nijansu manji kolaps je na Mostu na Adi.

Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Međutim, u ulicama u kojima je najčešće "pakleno" u ovo vreme, danas nije - pogledajte kako izgledaju Nemanjina i Takovska (jedan smer u kome je moguće ići). Prohodne su...

Foto: Printscreen/Naxi Kamere