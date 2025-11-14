Beograd
NOĆ U BEOGRADU: Žena lakše povređena u ulici Peke Dapčevića
Žena (62) lakše je povređena u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Beogradu,
Ekipe hitne pomoći trenutno su na terenu zbog ove nesreće koja se dogodila u ulici Bulevar Peke Dapčevića kod Štarka.
Ukupno je tokom noći obavljeno 85 intervencija, a od toga je 20 bilo na javnom mestu, uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju.
Za pomoć su se uglavnom javljali hronični bolesnici među njima najviše osoba sa hipertenzijom.
