U delovima Voždovca danas će u periodu od 7 do 19.00 sati doći do kratkotrajnog prekida u isporuci prirodnog gasa, saopštilo je Javno preduzeće "Srbijagas".

Do prekida u isporuci gasa, kako navode, doći će zbog hitne sanacije oštećenja gasovoda srednjeg pritiska na deonici čeličnog gasovoda u ulici Peka Dapčevića.

"Bez redovne isporuke prirodnog gasa ostaće kupci na sledećim lokacijama: Mesto isporuke Široka potrošnja "Imperijal gradnja" i kupci prve kategorije na ovoj mreži, kao i mesto isporuke "Soko Štark"", navodi se u saopštenju.

Operator distributivnog sistema (ODS) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio korisnike distributivnog sistema koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa.

Po završetku radova, a očekuje se da će to biti u petak do 19 časova, JP "Srbijagas" će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.

