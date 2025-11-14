Poslednji dan radne sedmice znači i veće gužve na putevima, a tako je i ovog jutra u Beogradu .

Saobraćaj je usporen na svim glavnim saobraćajnicama. Najveća gužva je trenutno na Gazeli u smeru ga gradu, gde su se formirale dugačke kolone. Vozila mile, a saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima. Gužve ima i kod Autokomande. Sporije se vozi i ulicama koje vode do centra grada.