Slušaj vest

Poslednji dan radne sedmice znači i veće gužve na putevima, a tako je i ovog jutra u Beogradu.

Saobraćaj je usporen na svim glavnim saobraćajnicama. Najveća gužva je trenutno na Gazeli u smeru ga gradu, gde su se formirale dugačke kolone. Vozila mile, a saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima. Gužve ima i kod Autokomande. Sporije se vozi i ulicama koje vode do centra grada. 

Jutarnji špic Foto: Printscreen/Naxi Kamere

Javni saobraćaj u Beogradu od jutros se odvija bez problema, vozila gradskog prevoza saobraćaju po redovnom režimu, kažu iz GSP.

Ne propustiteBeogradDELOVI VOŽDOVCA DANAS BEZ GASA: Prekid u isporuci će trajati do 19 sati, a evo i gde
205412.01-22-23-24.still019.jpg
BeogradNOĆ U BEOGRADU: Žena lakše povređena u ulici Peke Dapčevića
hitna01-news1-damir-dervisagic-copy.jpg
BeogradDANAS ISKLJUČENJA U DESET BEOGRADSKIH OPŠTINA: Evo će sve biti bez struje - detaljan spisak
screenshot-20240510-094333.jpg
BeogradPOČAST PESNIKU, FILOZOFU I DRŽAVNIKU: Kula Beograd zasijala u Njegoševu čast (VIDEO)
Screenshot 2025-11-13 214206.jpg