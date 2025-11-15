Slušaj vest

Širom Beograda već godinama unazad postoje takozvani pametni semafori, ali većina za prelazak preko pešačkog prelaza pritiska pogrešno dugme. To što mnogi misle da će klikom na taj taster koji masovno klikću, aktivirati sistem i da će im se brže upaliti zeleno svetlo, nisu svesni da to nema nikakvog efekta, jer jednostavno, pritiskaju pogrešan taster!

U Beogradu se najčešće koriste dve vrste pešačkih tastera, navode iz Sekretarijata za saobraćaj, koji su postavljeni na ulicama pre nekoliko godina. Međutim, pešaci često iz neznanja pritiskaju pogrešno dugme, većina stane, gleda i pita se "kakva je ovu budža na semaforu" ili "čemu ovo služi i kako radi", klikću u nadi da će se što brže upaliti zeleno svetlo na pešačkom prelazu, ali ništa od toga.

Takođe, nedavno su postavljeni i žuti tasteri i na pametnim semaforima na nekoliko prometnih ulica u centru Beograda, uglavnom oko kružnih tokova, a na kojima jasno velikim slovima piše "molimo pritisnite".

Prvi tip tastera: I za slabovide i slepe i za ostale pešake

Kako navode iz Sekretarijata za saobraćaj, prvi tip tastera na semaforima jesu tasteri koji služe i za najavu pešaka i koji emituje zvuk namenjen slepim i slabovidim licima. U gornjem delu aparata jasno je nacrtan kažiprst u krugu i taj je pravi - odnosno pritiskom na njega najavljujete aktivaciju zelenog svetla.

Nacrtan kažiprst u krugu, pritiskom na njega najavljujete aktivaciju zelenog svetla. Foto: RTS Printscreen

Ispod aparata, s druge strane, nalazi se dugme namenjeno isključivo za slabovide i slepe. Pritiskom na njega aktivira se zvuk uz pomoć kojeg slepe osobe prelaz ulicu.

"Za prelazak ulice potrebno je pritisnuti taster koji se nalazi na prednjoj strani uređaja montiranog na stubu semafora. Nakon što pešak pritiskom aktivira taster, nakon određenog vremenskog perioda dobiće zeleno svetlo", ističu iz Sekretarijata za saobraćaj.

"Zeleno svetlo se ne pojavljuje odmah"

Ovo je važno naglasiti, ističu, a to je da je potrebno neko vreme - neće se zeleno svetlo odmah upaliti, s obzirom na to da pešaci očekuju da se to desi odmah i da zato besomučno klikću.

U svakom slučaju, ukoliko pešak ne pritisne taster, sistem neće imati informaciju da postoji zahtev pešaka da pređe ulicu, pa se može desiti da pešak ne dobije zeleno svetlo dugo.

Na prednjoj ploči tastera stoji simbol ruke sa ispruženim kažiprstom koji ukazuje pešacima na površinu koju treba pritisnuti da bi se izvršila najava, a aktiviranje pešačkog tastera prikazano je na slici.

Za najavu pešaka potrebno je da samo jedan od pešaka izvrši najavu, a ne svako ko stane ispred pešačkog prelaza i to još hiljadu puta.

"Nakon što se pešak najavio pritiskom na taster, sistem tom pešačkom prelazu dodeljuje zeleno vreme u skladu sa algoritmom detektorskog rada po kome funkcioniše raskrsnica", objašnjavaju iz Sekretarijata za saobraćaj.

Drugi tip tastera: Samo za slepe i slabovide osobe

Drugi tip tastera jesu tasteri koji ne služe za najavu pešaka, već samo emituju zvučne signale za slepe i slabovide osobe. Za razliku od prvog tipa tastera, kod drugog, zvuk se aktivira pritiskom na dugme samo s donje strane uređaja.

Što znači da takav tip tastera nema nikakav simbol na prednjoj ploči, ali ima dugme sa donje strane preko kog slepe i slabovide osobe iskazuju zahtev za aktiviranjem posebnog zvučnog signala kako bi znali kada će se upaliti zeleno svetlo.

Foto: RTS Printscreen

Međutim, dešava se da ostali pešaci besomučno pritiskaju, a zapravo nema nikakvu svrhu za njih.

Treći tip tastera - "žuti"

Novi "pametni" semafori nedavno su postavljeni u Crnogorskoј ulici, kod kružnog toka na raskrsnici s Pop Lukinom, kao i na raskrsnici sa Karađorđevom ulicom, ali i na Slaviji na početku Beogradske.

Kako objašnjavaju iz Sekretarijata za saobraćaj, semafori na raskrsnici Karađorđeva - Crnogorska privremeno funkcioniše u režimu žutog trepćućeg svetla, što znači da je kretanje motornih vozila i pešaka propisano saobraćajnim znakovima i oznakama na kolovozu.

S druge strane, svetlosna saobraćajna signalizacija u zoni kružne raskrsnice Crnogorska - Pop Lukina -Gavrila Principa - Jug Bogdanova funkcioniše u detektorskom režimu rada.

Šta to tačno znači

Kako navode iz Sekretarijata za saobraćaj, ova raskrsnica je opremljena pešačkim tasterima za najavu pešaka, te je potrebno je da pešak najavi svoje prisustvo pritiskom na taster, kako bi se blagovremeno uključilo zeleno svetlo za pešake.

Pešaci koji prelaze pešački prelaz na uglu Crnogorske i Pop Lukine ulice potrebno je da najave svoj prelazak pritiskom na žuti tester na kojem piše "molim pritisnite".

"Pritisak na taster za najavu pešaka ne obezbeđuje momentalno uključivanje zelenog svetla za pešake, već je trenutak njegovog uključivanja usklađen sa algoritmom detektorskog rada po kom funkcioniše raskrsnica", objašnjavaju iz Sekretarijata.

U suprotnom, ukoliko pešaci ne izvrše najavu na pešačkim tasterima neće dobiti zeleno svetlo za prelazak ulice.