Kao što su građani navikli pred svaki vikend u prestonici, popodnevni špic je i danas uzeo maha!

Naime, kako se vidi na snimcima "naxi_kamera", poslednji dan ove radne sedmice je zatekao građane u saobraćajnim gužvama širom grada, a saobraćaj je usporen na svim glavnim saobraćajnicama.

Najveća gužva je trenutno na Gazela, u smeru ka gradu, gde su se formirale najveće kolone vozila — a kako se može videti — vozila mile po putu, a saobraćaj je pojačan i na drugim mostovima.

Gužve u Beogradu, 14. novembar

Strpljenje vam je preko potrebno i ako vozite preko Most na Adi, Autokomandi, a duže se čeka na prolaz i u Nemanjinoj, Bulevaru despota Stefana.

Vozačima se savetuje izbegavanje pravaca gde je najveća gužva, kao i oprezna i strpljiva vožnja.