Isključenja
DANAS ISKLJUČENJA U ČETIRI BEOGRADSKE OPŠTINE Evo će sve biti bez struje - proverite da li ste na spisku!
Slušaj vest
Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine.
Savski venac 09:00 - 15:00
GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,
Čukarica 09:00 - 15:00
PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,
Rakovica 09:00 - 15:00
BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,
Novi Beograd 08:30 - 13:30
BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 80A-80P,95-99P,107-125, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 29-33, ŠPANSKIH BORACA: 30-54,31.
Kurir.rs
Reaguj
Komentariši