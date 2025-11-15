Slušaj vest

Elektrodistribucija Beograd za danas je planirala radove na elektromreži u delovima četiri beogradske opštine. 

Savski venac 09:00 - 15:00

GARDIJSKA: bb, TOPČIDERSKA: 10,14-24,1,

Čukarica 09:00 - 15:00

PIONIRSKA: 24,28-30,34-34G,

Rakovica 09:00 - 15:00

BULEVAR PATRIJARHA PAVLA: BB,5,

Novi Beograd 08:30 - 13:30

BULEVAR ARSENIJA ČARNOJEVIĆA: 80A-80P,95-99P,107-125, BULEVAR UMETNOSTI (Ho Ši Minova): 29-33, ŠPANSKIH BORACA: 30-54,31.

Kurir.rs

