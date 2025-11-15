Slušaj vest

Muškarac (43) teško je povređen u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć u Beogradu.

Udes se dogodio u 23.20 časova u Radničkoj ulici kod Ada mola.

Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći 126 intervencija, od kojih je 16 bilo na javnom mestu.

Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici.

Požar na Čukarici

Podsetimo, jedna osoba je stradala u požaru koji je izbio u ulici Lazarevački drum u beogradskom naselju Čukarica.

Požar je izbio jutros oko tri sata i zahvatio je barake.

