Slušaj vest

Ovoj službi je incident prijavljen u 22.38 sati, a muškarci su prevezeni u Urgentni centar.

Tokom noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je povređeni muškarac, star 36 godina, zbrinut na licu mesta.

Hitna pomoć je tokom protekle noći imala 104 intervencije, od kojih je 21 bila na javnom mestu.

Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici.

Kurir.rs/RTS

Ne propustiteBeogradUBADANJE NOŽEM U NOVOM BEOGRADU: Mladić (19) ranjen, hitno prebačen u KBC Zemun, saobraćajka na Pupinovom mostu
hitna pomoć
HronikaPOZNATO STANJE IZBODENIH MLADIĆA U ČAČKU Kafanska svađa prerasla u KRVAVI sukob: Povređeni starosti samo 19 i 20 godina
1674203083policijafotorina.jpg
HronikaKRVAVA NOĆ U ČAČKU, DVA MLADIĆA IZBODENA NOŽEM: Zbog kafanske čarke jedan (20) bori se za život, drugi ima samo 19 godina
IMG_20251002_000733.jpg
HronikaOTKRIVAMO U KAKVOM JE STANJU KRISTINA IZ OBRENOVCA Na vratu ima 3 rane, po prijemu u Urgentni rekla SAMO JEDNU REČENICU! Izbodena i krvava bežala od napadača
Kristina P. Obrenovac
HronikaKURIR SAZNAJE! STRAVA U KUĆI U BEČEJU: Policija zatekla dve izbodene žene i odmah uhapsila muškarca (35), a motiv bi mogao biti ovo
screenshot-4.jpg