Deo opštine Zvezdara danas će biti bez vode zbog planiranih radova.
OVAJ DEO BEOGRADA DANAS JE BEZ VODE: Natočite dosta, trebaće! Voda stiže tek u 18 sati
Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 17. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice majke Angeline (od Ilindenske do Koste Trifkovića).
Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.
Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.
Kurir.rs
