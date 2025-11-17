Slušaj vest

Zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži u opštini Zvezdara, u ponedeljak, 17. novembra 2025. godine, od 08.30 do 18 sati, bez vode će ostati potrošači u delu Ulice majke Angeline (od Ilindenske do Koste Trifkovića).

Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna.

Mole se potrošači da pripreme neophodnu zalihu vode za piće i osnovne potrebe.

Kurir.rs

